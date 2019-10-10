ضبط 3 أشخاص تسللوا إلى الأراضى التونسية

تمكنت دورية تابعة لفرقة الإرشاد الحدودي للحرس الوطني بولاية مدنين التونسية من ضبط 3 أشخاص من جنسيات إفريقية مختلفة عبروا الحدود الليبية- التونسية بصورة غير شرعية.

وأوضحت وزارة الداخلية التونسية- في بيان اليوم الخميس- أنه بمراجعة النيابة العامة، أمرت باحتجازهم بتهمة دخول الأراضي التونسية بطريقة غير قانونية.



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