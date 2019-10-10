البرهان يلتقي بالمبعوث النرويجي الخاص للسودان

أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالمواقف الإيجابية للنرويج تجاه السودان.

جاء ذلك لدى لقائة بالقصر الجمهورى اليوم بالمبعوث النرويجي الخاص للسودان وجنوب السودان الدكتور اندري ستيانسن، الذي أوضح في تصريح صحفي عقب اللقاء، أن اللقاء تناول عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتعاون التاريخي بين البلدين بالإضافة إلى مناقشة كيفية تطوير علاقة البلدين في المستقبل.

Advertisements

وبحسب السوداني قال المبعوث النرويجي إن بلاده ستظل شريكا مخلصا للسودان، وأنها تدعم دائما كل ما يحقق مصالحة، وأوضح أن الاجتماع ألقى الضوء بصورة خاصة على أهمية إقرار سلام شامل في السودان، معلنا دعم بلاده للحوار الذي تقودة الحكومة السودانية مع الحركات المسلحة لتحقيق السلام في كل أنحاء السودان.

وأشار المبعوث النرويجي إلى استعداد بلاده لدعم السودان لمخاطبة التحديات الاقتصادية التي تواجهها، مؤكدا وجود كثير من المشتركات بين النرويج والسودان يمكن أن يتعاون فيها البلدان.

وأعرب عن سعادته بالالتزام الصارم للسيد رئيس مجلس السيادة تجاه مبادئ الثورة وعملية التحول الديمقراطي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)