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نيابة الخرطوم الجديدة تشطب بلاغاً تقدمت به ابنة محمود محمد طه رئيسة الحزب الجمهوري

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Moayd Noreldeen 0 تبليغ

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التاريخ: 10-أكتوبر-2019

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نيابة الخرطوم الجديدة تشطب بلاغاً تقدمت به ابنة محمود محمد طه رئيسة الحزب الجمهوري

شطبت نيابة الخرطوم الجديدة أمس الأول بلاغاً تقدمت به ابنة الأستاذ محمود محمد طه ورئيسة الحزب الجمهوري أسماء محمود على خلفية الهجوم الذي شنه عبد الحي ضد وزير الشباب والرياضة ولاء البوشي اتهمه فيها باتباع زنديق مقبور في إشارة للأستاذ محمود وبحسب الجريدة بررت النيابة شطب البلاغ في القرار الذي تحصلت الجريدة على نسخة منه لجهة عدم وجود صفة .

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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