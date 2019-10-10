نيابة الخرطوم الجديدة تشطب بلاغاً تقدمت به ابنة محمود محمد طه رئيسة الحزب الجمهوري

التاريخ: 10-أكتوبر-2019 فى : أخبار 45 مشاهدة شطبت نيابة الخرطوم الجديدة أمس الأول بلاغاً تقدمت به ابنة الأستاذ محمود محمد طه ورئيسة الحزب الجمهوري أسماء محمود على خلفية الهجوم الذي شنه عبد الحي ضد وزير الشباب والرياضة ولاء البوشي اتهمه فيها باتباع زنديق مقبور في إشارة للأستاذ محمود وبحسب الجريدة بررت النيابة شطب البلاغ في القرار الذي تحصلت الجريدة على نسخة منه لجهة عدم وجود صفة . Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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