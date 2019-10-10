تجمع المهنيين يطالب لجان المقاومة بالتعامل بحسم مع أنشطة النظام البائد بالأحياء

التاريخ: 10-أكتوبر-2019
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طالب تجمع المهنيين السودانيين، لجان المقاومة بالأحياء بالوقوف بحسم ضد أنشطة محاولات نظام البشير والتعامل الجاد مع اجتماعاتهم داخل الأحياء .
وتساق اتهامات لموالي النظام البائد، بالعمل على إفشال الحكومة عبر دعوات لتسيير موكب جديد لمباني القيادة العامة بالعاصمة الخرطوم، بالتزامن مع ذكرى ثورة 21 أكتوبر . وبحسب الجريدة طالب بيان التجمع المكتوب على طريقة “الراندوك” الشهيرة ، لجان الأحياء بالوقوف بحسم ضد أنشطة محاولات نظام البشير في التنظيم، وضرب لُحمة قوى الثورة.
ولجأ التجمع إلى طريقة الراندوك التي صك مفرداتها الجيل الجديد، للوصول إلى كافة الشرائح المجتمعية، إبان ثورة ديسمبر . وقال البيان “أي كوز؟” وهي شطرة من شعار شهير قوامه “أي كوز ندوسو دوس”. وكان رئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف، إبراهيم غندور، أنكر صلتهم بالدعوة لموكب 21 أكتوبر، مع إعلانه مساندتهم لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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