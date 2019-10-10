وقفة احتجاجية لمواطني الغابة بالولاية الشمالية ضد تعديات مشروع الراجحي

ينظم مواطنو منطقة الغابة بالولاية الشمالية وقفة احتجاجية سلمية صباح اليوم الخميس على الطريق الرئيسي المحازي للمنطقة احتجاجاً على تعديات ادارة مشروع الراجحي الزراعي على حرم منطقتهم والمحدد قانوناً بسبعة كيلومترات وتمثل التعدي في انزال ادارة المشروع لمعدات في حرم البلدة والبدء فى أعمال لصالح المشروع مما يشكل خرقاً صريحاً للقانون واستفزازاً للمواطنين..

وبحسب الجريدة قد فرغت اللجان الممثلة لاهالي المنطقة من إعداد مذكرة وافية حول هذا التعدي لرئيسي مجلسي السيادة والوزراء متضمنة عدداً من المطالب.. وعلى ذات الصعيد وإعمالاً لحق التصحيح والمنصوص عليه في قانون الصحافة والمطبوعات تم إعداد تصحيح لخبر عار من الصحة نشرته صحيفة وتناقلته وسائط التواصل الاجتماعي جاء فيه “فوجئ العاملون بمشروع الراجحي بمنطقة الغابة بالولاية الشمالية باقتحام مجموعة من الأفراد لمعسكر المشروع بدعوى ملكيتهم إياه والذي تبلغ جملة تكلفته مبلغ ١١ مليون دولار مطالبين بازالته”.

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وتأتي سلمية الوقفة الاحتجاحية صباح اليوم من مواطني الغابة دحضاً لذلك الخبر المختلق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)