حمدوك: محاكمة البشير جزء من مساعي تحقيق العدالة

أكد عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء، أنهم عازمون على محاكمة الرئيس المخلوع، عمر البشير؛ لأنه مطلوب للمحاكمة دولياً، مشيراً إلى أن ذلك جزء مهم من تحقيق العدالة الانتقالية بعد الثورة، معتبراً أن محاكمته جزء أصيل لتحقيق العدالة وسنحقق ذلك. وقال حمدوك في لقاء خاص مع قناة “سكاي نيوز”، إن تحقيق العدالة الانتقالية مطلب أصيل وعادل للثورة، وأضاف “لن يهدأ لنا بال حتى يتحقق ذلك وحتى يتأكد لضحايا الثورة أن العدالة قد تحققت، وسنسعى لذلك وهو أولوية قصوى من أولويات الثورة”.

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وبحسب اليوم التالي قال فيصل محمد صالح، وزير الإعلام والثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة، لشبكة العربية، إن مجلس الوزراء الانتقالي سيناقش في وقت لاحق القرار الذي ستصدره المحكمة الدستورية بشأن عريضة تقدمت بها منظمة (إنهاء الإفلات من العقاب)، غير حكومية، وقبلتها المحكمة الدستورية شكلاً، وقال صالح إن الحكومة ستنتظر ما يسفر عنه قرار المحكمة الدستورية والجهات العدلية والقانونية لتتخذ الموقف المناسب بشأن تسليم المطلوبين للمحكمة الدولية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)