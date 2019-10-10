خلال زيارته لـ(فيرجينيا): الإعلامي المعروف لقمان يتغزل في محمد ناجي الأصم

بعث الإعلامي المعروف والمذيع بـ(البي بي سي) لقمان أحمد على صفحته بالفيس بوك رسالة مليئة بالحب والتقدير للقيادي بتجمع المهنيين د. محمد ناجي الأصم قائلاً فيها: (أينما حل يطبع الدكتور الشاب محمد ناجي الأصم مشاهد خالدة، خلق في بواكير شبابه مواقف صنعت له رصيداً وطنياً كبيراً جعلت كل الناس في ظني يستقبلونه بشعور واحد هو الاحتفاء.. ثم أدركت خلال ساعات قليلة أمضيناها معه أو أمضاها معنا في فيرجينيا تميز شخصيته بتواضع وذكاء وحياء النبلاء وربما لتلك الصفات تنبأ له كثيرون بشأن عظيم في المستقبل وأنا منهم.. أزجى تقديري وإعزازي لإخواني الصغار هيثم ومصعب وأحمد فقد قضينا أمسية ثرة).

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وبحسب موقع النيلين احتفى الكثيرون بتلك الرسالة التي وصفوها بالرائعة وأنها تحمل الكثير من الدعم والإيجابية والتقدير من شخص تم وصفه بالرائع و تم تداول الرسالة بصورة كبيرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)