انتعاش كبير في التغذية بالصرافات والبنوك

أكدت جولة ميدانية لـ(السوداني) أمس، وجود انتعاش في التغذية بعدد مقدر من الصرافات الآلية وداخل البنوك بصورة طيبة دون ازدحام أو صفوف خاصة بالصرافات الآلية .

وقال مواطنون لـ (السوداني) بالقرب من الصراف الآلي لبنك الخرطوم أمس أن تغذية الصرافات الآلية صارت يومية ويتم السحب في أي وقت دون معاناة .

وقال الموظف بإحدى الشركات الحكومية بالخرطوم محمد الأمين والذي التقته (الصحيفة) بالقرب من صراف بنك الخرطوم شارع القصر إنه حالياً سحب مبلغ (2) ألف جنيه فئة الـ(200) جنيه من غير معاناة أو صفوف ، وأشار إلى أن وضع الصرافات حالياً أفضل من بداية العام ، وأوضح حدوث وفرة في السيولة سواء كان بالصراف الآلي أو البنك .

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وقال موظف ببنك أم درمان الوطني محمد أحمد لـ(السوداني) أمس ، أن وفرة السيولة انعكست إيجاباً على التغذية اليومية للصرافات والصرف داخل البنك وانجلاء الأزمة واختفاء ظاهرة الصفوف الطويلة .ولفت إلى أن الصرف عبر الصراف بمبلغ معين (2) ألف جنيه عند عملية السحب أما من داخل الكاونتر بالبنك عبر الشيك الصرف من غير تحديد مبلغ معين ونوه إلى أن الاستمرارية تؤدي لاستعادة الثقة في الجهاز المصرفي .

وبحسب السوداني أوضح موظف ببنك العمال الوطني انجلاء أزمة السيولة والصفوف منذ قرابة الشهر لوفرة السيولة داخل البنك والصرافات الآلية ، موضحاً أن التغذية يومية ومرة واحدة ولكنها بمبالغ كبيرة وتتوقف حسب الفروع ، كاشفاً عن أن المبالغ التي تتوفر من بنك السودان المركزي للبنوك يتم تقسيمها على الصرافات الآلية و البنوك حسب الفروع وطمأن المواطنين بعدم الرجوع مرة أخرى للصفوف ومشكلة انعدام السيولة ، وأشار إلى أن الحركة داخل البنك أكثر من الصراف لأن السيولة التي تصرف من داخل البنك أكبر من الصرافات الآلية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)