حالة تأهب لكشف المتورطين بخطف واغتيال سودانيات بليبيا

كشف الأستاذ محمد المريود رئيس الجالية السودانية ببنغازي عن تكوين غرفة عمليات مشتركة برئاسة قنصل السودان ببنغازي وعضوية رؤساء الجاليات بمنطقة بنغازي وممثلين للسلطات الليبية ممثلة في رئيس البحث الجنائي ورؤساء مراكز الشرطة ببنغازي ومدير الأمن ومدير الأمن الداخلي ومدير الأمن الخارجي ومدير الأمن الدبلوماسي وذلك للتقصي والكشف حول ملابسات اختطاف واغتيال سيدات سودانيات من المقيمات ببنغازي من قبل متفلتين ليبيين .

وأبان المريود أن الغرفة والقنصلية السودانية ببنغازي ورؤساء الجاليات ظلوا في حالة متابعة وتقصي متواصلة مع الجانب الليبي على مدار الساعة بمتابعة من قبل وزير الداخلية الليبي ابراهيم بو شناف .

وأكد رئيس الجالية السودانية ببنغازي محمد المريود في تصريحات صحفية محدودة أن الوضع متأزم مع احتمال ظهور المزيد من حالات الاختطاف والتصفيات مبيناً أن القيادة العامة الليبية شكلت فريق تحقيقات خاص .

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وبحسب النيلين أوضح المريود أن المجموعة التي قامت باختطاف واغتيال السيدات السودانيات ببنغازي هي مجموعة منظمة وممنهجة ولديها قائمة بأسماء النساء اللائي تزعم هذه المجموعة أنهن يمارسن أعمال الشعوذة والعادات الضارة والظواهر السالبة ، مشيراً إلى أنها قد تكون جهة شبه حكومية ، غير أن التحقيقات والدلائل والقرائن مازالت في مرحلة الرصد ، وأكد المريود أن كل الأجهزة الأمنية والجنائية على يقين تام بأن هذا العمل منافٍ للقانون والأعراف الانسانية ، كما أنه لايحق لأية جهة مهما كانت ان تنصب نفسها قاضياً أو حاكماً وتتخذ أحكاماً بهذه الطريقة الوحشية والارهابية .

إلى ذلك أهابت القنصلية والجالية السودانية ببنغازي وغرفة العمليات والسلطات والأجهزة الأمنية بليبيا ، بكل النساء السودانيات ببنغازي وخاصة اللائي يعملن في مجال الكوافير والتمريض بعدم الذهاب لأعمالهن ، والتزام منازلهن إلى حين إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)