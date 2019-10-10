اتهام “38” من منسوبي جهاز الأمن بالاشتراك وقتل أحمد الخير

أم درمان – مي عز الدين

وجهت محكمة جنايات الأوسط أم درمان، أمس (الأربعاء)، برئاسة القاضي الصادق عبد الرحمن تهمة الاشتراك في القتل العمد لـ(38) متهماً تابعين لجهاز المخابرات العامة بكسلا وخشم القربة، متهمين بقتل الأستاذ أحمد الخير، تحت المادة (21130) من القانون الجنائي المتعلقة بالاشتراك في القتل، من المتهم الأول وحتى الـ(41)، ماعدا المتهمين (363938)، ووجهت المحكمة تهماً تحت المادة (21) مقرونة مع المادة (164) المتعلقة بالاشتراك والحجز، لـ(11) متهماً يتبعون لقوات خشم القربة، وهم المتهمون الـ(الأول28303133374041).

في ذات السياق، شطبت الاتهام في مواجهة ثلاثة متهمين، وجاء قرار الإدانة لثبوت الأدلة في مواجهتهم أنهم شاركوا في مقتل المجني عليه وتعذيبه، فيما جاء قرار البراءة بسبب أن المتهمين الثلاثة كانوا موزعين في كوبري البطانة وخارج خشم القربة، وأنهم حضروا إلى المكتب في الليل بتعليمات من مدير الوحدة المتهم الأول الفاروق، ورد ممثل الدفاع عن المتهمين من الثاني وحتى الـ(41)، الوسيلة هجو، على التهمة وقال إن المتهمين غير مذنبين تحت المواد (21130164) من القانون الجنائي، وإنهم لم يرتكبوا أي أفعال إجرامية، وليس هنالك ركن مادي حدث من موكليَّ ولم يكن هنالك اتفاق أو اشتراك، أو قصد، وليس هنالك دافع إجرامي، وإنما أتت هذه الأفعال أثناء تأديتهم الواجب المنوط بهم، في ظروف معلن فيها حالة الطوارئ في كسلا، وأضاف “كانت أفعالهم بناءً على قانون الأمن الوطني، وليس هناك معرفة مسبقة بين المتهمين أنفسهم”.

وأوضح أن هناك سابقة في مجلة الأحكام القضائية لسنة 1977 تحث أن الضرب بالسوط وقع على جزء حساس مثل الرأس، فيما التمس من المحكمة إعادة استجواب عقيل سوار الذهب حتى تتم مواجهته عندما أدلى بذلك لاحقاً في صحيفة (التيار).

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