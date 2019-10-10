“السيادي” يوافق رسمياً على تمديد حالة الطواري لـ “3” أشهر

الخرطوم: باج نيوز

قال الناطق باسم مجلس السيادة محمد الفكي سليمان في تصريح لـ (باج نيوز) أن المجلس السيادي وافق في اجتماعه اليوم “الخميس” على تمديد حالة الطواريء لـ (٣) أشهر، إعتباراً من الغد.

وكان قد أعلنت قوى الحرية والتغيير موافقتها على تمديد حالة الطوارئ بالبلاد، وبررت ذلك بأن السودان لا يزال يعيش استثنائياً، وأقرت بعدم تسليمها رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك برنامجاً مفصلاً بشأن الاقتصاد حتى الآن.

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