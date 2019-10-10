اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

“السيادي” يوافق رسمياً على تمديد حالة الطواري لـ “3” أشهر

0 نشر
مصدر الخبر / باج نيوز 0 تبليغ

Advertisements

تابع اهم ما جاء من أخبار في الصحف السودانية السياسية والرياضية والاجتماعية والشاملة من مصادرها المختلفة اليوم

الخرطوم: باج نيوز

قال الناطق باسم مجلس السيادة محمد الفكي سليمان في تصريح لـ (باج نيوز) أن المجلس السيادي وافق في اجتماعه اليوم “الخميس” على تمديد حالة الطواريء لـ (٣) أشهر، إعتباراً من الغد.

وكان قد أعلنت قوى الحرية والتغيير موافقتها على تمديد حالة الطوارئ بالبلاد، وبررت ذلك بأن السودان لا يزال يعيش استثنائياً، وأقرت بعدم تسليمها رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك برنامجاً مفصلاً بشأن الاقتصاد حتى الآن.

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع باج نيوز

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا