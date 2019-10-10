الهلال يتعاقد مع مدرب تونسي

الخرطوم: باج نيوز

أعلن نادي الهلال عن تعاقده مع المعد البدني التونسي معاذ هرواي للانضمام إلى الجهاز الفني في المرحلة المقبلة.

وينتظر أنّ يصل يكون قد وصل اليوم”الخميس” التونسي معاذ هرواي، وسيباشر مهامه رسميًا مع الفريق غدًا.

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وسينافس الهلال في دور المجموعات ببطولة أفريقيا، بعدما أوقعته القرعة في مواجهة الأهلي المصري، النجم الساحلي، بلاتينيوم الزيمباوي.

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