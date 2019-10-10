“الشعبي” يتأسف على الرغبة في تمديد حالة الطوارئ

الخرطوم – (اليوم التالي)

أبدى حزب المؤتمر الشعبي أسفه على إبداء قوى الحرية والتغيير رغبتها في تمديد حالة الطوارئ، وأعلن الحزب رفضه لتمديد الطوارئ أياً كانت الجهة التي دعت إليه، ووصف الخطوة في بيان له أمس (الأربعاء) بالديكتاتورية والذرائعية من أجل التضييق على حريات المواطنين، وأنها تناقض القيم الديمقراطية التي جاءت بها الثورة، وطالب الحزب الذي كان جزءاً من مكونات الحكومة البائدة حتى الحادي عشر من أبريل، بوقف محاولات الإقصاء وتجاوز القانون بالتسلط على مؤسسات الدولة وفرض أجندة وأفراد للتحكم في مسيرتها وتوجيهها، والالتزام بمقتضيات القانون وضوابط الخدمة المدنية، وتقليص الفترة الانتقالية والاتفاق على قانون للانتخابات.

“الشعبي” يدعو إلى عقد مؤتمر للحوار يتناول طبيعة الأزمات التي تمر بها البلاد

الخرطوم – (اليوم التالي)

دعا حزب المؤتمر الشعبي إلى ضرورة العمل لإيجاد خطة إسعافية عاجلة للخروج من الأزمات الحالية التي تشهدها البلاد، مشيراً إلى أهمية السعي نحو الإجماع الوطني والوصول لتوافق حول جميع القضايا، وقال أبوبكر عبدالرازق القيادي بالشعبي، في تصريح لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية)، إن التخطيط للمستقبل والاهتمام بالبرامج والمشاريع الواقعية ذات الرؤية الجديدة، عوامل ستقدم البلاد للأمام، مؤكداً استعداد الحزب للتعاون في قضايا السلام والاقتصاد من أجل مصلحة الوطن، ونادى بأهمية الانفتاح على الأحزاب السياسية بلا استثناء أو إقصاء لأي أحد، ودعا عبدالرازق إلى عقد مؤتمر للحوار يتناول طبيعة الأزمات التي تمر بها البلاد.

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