مجلس الوزراء يتضامن مع “البوشي” ويوجه “العدل” باتخاذ الإجراءات اللازمة

الخرطوم – (اليوم التالي)

أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري، أمس (الأربعاء)، برئاسة عبد الله حمدوك تضامنه مع ولاء البوشي وزيرة الشباب والرياضة في قضيتها التي رفعتها للمحكمة، مبيناً أن الهجوم على الوزيرة تم بسبب سياستها والتي تعبر عن سياسة الحكومة. وقال فيصل محمد صالح، في تصريحات صحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن القضية ليست قضية شخصية وإنما قضية عامة، موضحاً أن مجلس الوزراء وجه وزارة العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لإظهار هذا التضامن باعتبارها قضية عامة وليست قضية شخصية.

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