مجلس الوزراء يشيد بأداء (سونا)

(سونا)- أشاد مجلس الوزراء الانتقالي بأداء وكالة السودان للأنباء (سونا) في تغطيتها الصحفية والإعلامية لاجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك وزيارة رئيس الوزراء لفرنسا ودورها في عكس الأنشطة والبرامج التي قام بها رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية لوسائل الإعلام المختلفة.

جاء ذلك في جلسته الرابعة لسنة 2019م حيث وجه بضرورة إشراك أجهزة الإعلام المختلفة في زيارات رئيس مجلس الوزراء للخارج، كما وجه بإيلاء قضايا واهتمامات الجاليات السودانية بالخارج العناية اللازمة وإزالة العقبات التي تواجهها وتشجيعها للمساهمة في دعم اقتصاد البلاد من خلال حوافز محددة.

ودعا مجلس الوزراء قيادة الوكالة لنقل هذه الإشادة للعاملين حتى تكون دافعا وحافزا لهم لمزيد من البذل و العطاء.

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