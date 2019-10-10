“التعليم العالي” تُحدد موعد استئناف الدراسة بجامعة الخرطوم

الخرطوم : باج نيوز

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، “الإثنين” المُقبل موعداً لاستئناف الدراسة بجامعة الخرطوم، وأعلنت ووبداية التسجيل لطلاب المستوى الأول بجميع الكليات ، فيما دعت مديرة جامعة الخرطوم بروفيسير فدوى عبد الرحمن على طه، مجلس العمداء لأول اجتماع بعد تسلمه مهامها رسمياً.

Advertisements

وتسلمت فودي مهامهاً رسمياً اليوم “الخميس” عقب اجتماع ضم مدير الجامعة السابق بروفيسير أحمد محمد سليمان، ووكيل الجامعة الدكتور محمود على أحمد، وأمين الشؤون العلمية بروفيسير سمير محمد حسن شاهين، بجانب عميد شؤون الطلاب الدكتور محمد زكريا، ومدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة عبدالملك النعيم أحمد .

وخلال الاجتماع قدم كل منهم تقريراً مفصلا عن الآداء في وحدته كما قدم مدير الجامعة السابق للبروفيسير فدوى تقريراً مكتوبا عن الآداء للسنوات الأربعة الماضية.

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع باج نيوز