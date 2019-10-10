الكاردينال يستعد لتفجير مفاجأة داوية

الخرطوم: الانتباهة أون لاين

أكدت مصادر عليمة لـ (الانتباهة أون لاين) أن رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة نادي الهلال أشرف سيد أحمد الكاردينال إتجه وبصورة جادة لشراء قناة الشروق. وبحسب الصحافي معاوية السقا الذي عمم رسالة على نطاق واسع في الأسافير قال فيها أن مصادر خاصة أكدت أن المفاوضات قطعت أشواطاً بعيدة وتبقت الترتيبات النهائية.

وألمحت الاعلامية المعروفة الأستاذة فاطمة الصادق المدير العام لقناة الهلال في مقال لها أن الكاردينال يتجه لإنشاء فضائية ستفصح عن تفاصيلها في وقت لاحق. وقالت فاطمة في عمودها الشهير خط التماس: (سيعود خط التماس إبتداءً من اليوم بشكل يومي وراتب وسأجتهد جداً في ذلك رغم المشاغل والالتزامات الكبيرة في قناة الهلالوالترتيب للقناة الأخرى التي شرع طاقم الدكتور الكاردينال في دراسة ملفها وإكمال تفاصيل الشراء، وتلك حكاية سنرويها بعد أقل من زسبوع إن أمد الله في الآجال).

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