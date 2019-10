Nimat nommé Chef de la Justice et Taj Al-Sir, Procureur Général

(SUNA)- Le Conseil Souverain de Transition (CST) a publié Jeudi un Décret nommant Nimat Abd-Allah Mohamed Khair comme Chef de la Justice et Taj Al-Sir Ali Al-Hibir comme Procureur Général.

Le Porte-parole du CST, Mohamed Al-Faki Sulaiman, a expliqué que la Décision de nommer le Juge en Chef et Procureur Général était fondée sur le Document Constitutionnel après son Dépôt au Ministère de la Justice et sa Publication au Journal Officiel.

La Décision, selon la Porte-parole du CST, a ajusté cette page qui engageait depuis longtemps l’Arène Politique Soudanaise dans l’Affaire.

Il a déclaré que le Chef de la Justice et le Procureur Général s’organiseraient pour Former des Conseils en Fonction de Certains Critères pour l’Exercice de leurs Fonctions et choisiraient un Conseil de la Magistrature dans des Délais Déterminés.

