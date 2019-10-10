السودان: استقرار معدل التضخم في 53 % لشهر سبتمبر

الخرطوم :باج نيوز

استقرت معدلات أسعار (التضخم) في السودان في 53.53 % لشهر سبتمبر الماضي على أساس سنوي بـ 53.13 % لشهر أغسطس السابق له.

وارجع بيان صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء أسباب استقرار التضخم الى ثبات أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات وانخفاض أسعار اللحوم خلال الشهر الماضي.

وأشار البيان إلى أن معدل التضخم في المناطق الحضرية بلغ خلال شهر سبتمبر 51.3 ،% وكان قد سجل 50.39 % في أغسطس الماضي .

وتستهدف الموازنة السودانية للعام الجاري، إبقاء معدل التضخم في حدود 27 % ، مع معدل نمو 5.1 %من الناتح المحلي الإجمالي، مقارنة مع 4 % في 2018.

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