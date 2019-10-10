مفرح يعلن محاربة خطاب الغلو وترسيخ الوسطية

(سونا)- أكد الأستاذ نصر الدين مفرح أحمد وزير الشؤون الدينية والأوقاف أن ثورة ديسمبر ثورة حقيقية مهرت بدماء الشباب جاءت لتصحيح مسار الدولة ولترسيخ مبدأ العدالة والحرية والسلام، وأعلن عن التدابير الجارية لإحداث إصلاح في كل أعمال الوزارة ومحاصرة خطاب الغلو والتطرف وترسيخ خطاب الاعتدال والوسطية في الدعوة. وأكد لدى مخاطبته صباح اليوم بقصر الضيافة بمدني الورشة التقييمية والتقويمية لأعمال حج 1440هجرية بقطاع الجزيرة أن وزارته معنية بالأديان وتعظيم شعائر الله والمساهمة في بناء المجتمع وتصحيح مسار الأوقاف الإسلامية ، وأقر بجملة من المشاكل والعقبات في موسم الحج السابق في التنسيق وانقطاع شبكة الإنترنت، ودعا المسئولين في الحج العمرة للالتزام بالأخلاق والنزاهة والمعايير الموضوعة من الإدارة العامة للحج والعمرة في كل أعمال الحج لتعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات. وقال الوزير إن اختيار الجزيرة للمشاركة في الورشة التقيمية لأعمال الحج جاء للقصور الذي جابه أداء بعثتها في موسم 1440 هجرية، وقطع بأن الأصل في أعمال الحج المحاسبة بالأداء وأن الورشة جاءت للتقييم والتقويم، مشيرا إلى أن أي تجربة إنسانية تجابهها سلبيات في الأداء، داعيا لتلافي القصور، و لفت للالتزام بالمعايير الأخلاقية والنظم الصادرة من الإدارة العامة للحج والعمرة، وكشف مفرح عن أعباء مالية تفرض على الحاج غير معني بها ترفع من تكاليف الحج. اللواء ركن حنان صغير والي ولاية الجزيرة كشف عن السلبيات التي جابهت حج العام الماضي والتحديات، قائلا إن البعثة كانت على قدر المسؤولية في معالجة أوجه القصور، داعيا المشاركين في الورشة للوقوف على السلبيات ومعالجتها وتعزيز الإيجابيات، مؤكدا أن الموسم حقق أهدافه بنسبة 100 % بتفويج جميع المتقدمين للحج والبالغ عددهم 3.216 حاج وحاجة. من جانبه ثمن الأستاذ أمين إبراهيم جماع مدير الإدارة العامة للحج والعمرة التطور التقني في أعمال الحج، واصفا أعمال الحج بإدارة المدينة وذلك لضرورة تقديم كل الخدمات في زمن وجيز، ولفت إلى أن إدارة الحشود تحتاج لكفاءة وصبر وضرورة أن يكون اختيار أعضاء البعثة حسب القدرات، و وجه جماع بمعالجة السلبيات والإعداد المبكر للمواسم القادمة.

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