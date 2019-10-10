مفاجأة.. حكومة جوبا تعتبر حدود عام 1956م غير دقيقة

أعدها: المثنى عبدالقادر

حذر الناشطون بدولة جنوب السودان كلاً من الرئيس سلفا كير ميارديت وزعيم المعارضة المسلحة الدكتور رياك مشار من الاداء باية تصريحات متهورة تزرع الشكوك بين اطراف اتفاق السلام المنشط وتجعل الشعب يفقد الامل في الاتفاقية، ويأتي ذلك بعد تصريحات الرئيس سلفا كير في الصلوات التى اقامها بالقصر الرئاسي واعلن خلالها انه سيعلن الحكومة الانتقالية بدون رياك مشار، مما جعل المعارضة تصدر بياناً ترفض فيه المشاركة في الحكومة بسبب عدم اكمال قضايا الاتفاقية، وقال مدير منظمة التمكين ادموند ياكاني ان تصريحات كل من سلفا كير ومشار تتعارض مع اتفاق السلام، وان عليهم المواصلة بالتبشير بالاتفاقية وليس المساهمة في احباط الشعب الذي يعاني بسبب ويلات الحرب، وفي ما يلي تفاصيل الاحداث الداخلية والدولية المرتبطة بدولة جنوب السودان:

عقوبات دولية جديدة

هدد مجلس الأمن الدولي، بفرض عقوبات جديدة على دولة جنوب السودان، بسبب الأعمال التي تهدد السلم والأمن والاستقرار فيها، وجاء ذلك في بيان تلاه رئيس المجلس السفير جيري ماثيوز ماتجيلا، خلال جلسة مفتوحة عقدها مجلس الأمن بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك، ومدد مجلس الأمن نظام العقوبات على جنوب السودان المفروض منذ عام 2014م، بما في ذلك حظر توريد الأسلحة إلى البلاد. وأوضح ماتجيلا أن المجلس من الممكن أن ينظر في فرض عقوبات جيدة على الأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار، بموجب قراراته السابقة، وآخرها القرار 2471 الصادر في 30 مايو الماضي، وأعرب المجلس في بيانه عن القلق إزاء الحالة الإنسانية وحالة حقوق الإنسان والأوضاع الاقتصادية المزرية في جنوب السودان. وأدان المجلس جميع الانتهاكات للاتفاق الموقع في 21 ديسمبر 2017م لوقف الأعمال القتالية وحماية المدنيين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، ويتوقع أن تنعقد قمة ثنائية بين ميارديت ومشار الأسبوع المقبل في العاصمة جوبا، للنظر في معالجة القضايا العالقة من اتفاقية السلام، عقب فشل آخر لقاءاتهما الشهر المنصرم في إيجاد حلول نهائية لأزمة الولايات وموضوع الترتيبات الأمنية، وأعرب بيان مجلس الأمن عن تقديره للدور الذي تقوم به الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) في تيسير التقدم في عملية السلام، كما أعرب عن تقديره للدور الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة بجنوب السودان وآلية الرصد والتقييم في دعم تنفيذ الاتفاق.

قيادات الجنوب فشلت

اعتبر الدبلوماسي الكندي الشهير نيكولاس كوغلان ان قيادات دولة جنوب السودان فشلت في تنفيذ اتفاق السلام المنشط الموقع عليه في سبتمبر 2018م، خاصة بندي الترتيبات الامنية وعدد الولايات، وقال الدبلوماسي الكندي في كتابه الذي الفه عن جنوب السودان، ان السياسيين في الدولة فشلوا في الاتفاق على تنفيذ السلام، وانهم مقبلون على اعلان حكومة انتقالية ستكون هشة، واوضح الدبلوماسي نيكولاس ان مطالبة زعيم المعارضة رياك مشار حول ضرورة الترتيبات الامنية والولايات منطقية، لكنها في نفس الوقت اخفاقات حرجة على اتفاق السلام من قبل الاطراف.

الفلبين تحظر العمال

أمرت الحكومة الفلبينية بحظر شامل لنشر العمال الفلبينيين في دولة جنوب السودان بسبب تصاعد التوتر في الدولة، حيث فرضت الحكومة حظراً شاملاً على نشر العمال في جنوب السودان بسبب الاوضاع غير المستقرة، وقال بيان لمجلس العمل الفلبيني انه تقرر منع جميع مواطني البلاد من السفر الى جنوب السودان حتى اشعار آخر.

حدود غير دقيقة

قال وزير شؤون مجلس وزراء دولة جنوب السودان الدكتور مارتن ايليا لومورو ان حدود بلاده التى وضعها البريطانيون عام 1956م غير دقيقة وفيها اخطاء، مضيفاً ان لجنتي الحدود المستقلة والحدود الفنية لم تعالج مسألة الولايات، وان القرار بشأن عدد الولايات يجب ان يكون مرتبطاً بتشكيل الحكومة الانتقالية، لأن الحدود التى رسمها البريطانيون كانت فيها اخطاء ولم تكن دقيقة، واعتبر الوزير ان بلاده بحاجة الى اتفاق السلام من اجل الشعب، لذا فإن عليهم تشكيل الحكومة.

تسمية المراكز في مايوت

اعادت سلطات حكومة مايوت بولاية أعالي النيل تسمية عشر منشآت صحية في عدد من المناطق بالولاية تكريماً للزعماء الحاليين والسابقين، وقال وزير الاعلام باروخ اولوتش اكولاتون ان القرار يهدف لتكريم اولئك السياسيين وقادة المجتمع.

انتهاك القانون العرفي

اتهم المدير التنفيذي لمرصد العدالة وحقوق الانسان المحامي جودفري فيكتور بولا، اتهم المحكمة العليا في العاصمة جوبا بانتهاك القانون العرفي الذي كان قد حكم بالاعدام على شاب قام بقتل صديقه في منطقة تركاكا بولاية وسط الاستوائية عام 2017م، وقال المحامي جودفري إن القاضي استخدم المادة (206) من قانون العقوبات التي تنص على أن كل من يقتل إنساناً آخر من البشر سوف يُدان بالإعدام شنقاً، بينما القسم (ب) من نفس قانون العقوبات يشير الى أنه إذا اختار أقرباء المتوفى تعويضاً عن الدم، فسيتم تغيير عقوبة الإعدام.

لقاء مع السفير

التقى سفير بريطانيا في العاصمة جوبا كريس ثروت بوزير المالية الاتحادي بدولة جنوب السودان سلفاتوري قرنق ميارديت صباح امس (الاربعاء)، وطالب السفير البريطاني الوزير بضرورة ان توجه ميزانية البلاد للعام الجديد الى عملية السلام والمصالحة والصحة والتعليم، بجانب ان تكون فيها شفافية خاصة في الإيرادات والإنفاق الحكومي.

سلفا كير والحاكمان

استقبل رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت حاكم ولاية جونقلي صانع ثيونج مال وحاكم قوقريال فيكتور اتيم اتيم في قصر الرئاسة صباح امس (الاربعاء)، حيث تناول الرئيس في لقائه المنفصل مع كل من الحاكمين الاوضاع في الولايتين، بجانب دور حكومات الولايتين لضمان تنفيذ اتفاق السلام المنشط.

حصر الكوادر

اجتمعت مجموعة ابناء (واو) الفدرالية في ولاية غرب بحر الغزال لحصر كوادرها السياسية، وذلك لنقل فعالية المكتب الى جوبا، حيث يتم تأسيسها هناك، وبصددها انعقد الاجتماع واداره وزير الخدمة العامة والتنمية البشرية وممثل الولاية باولينو سعيد مع بعض رموز القيادات السياسية لـ (واو) الفدرالية ابرزهم القيادية اسونتا نيكولا ديمو وقيادات مقاطعات (بقاري ــ اوديشي ــ كوارجينا ــ بايلي وبسلية)، وبحث الاجتماع ايضاً كيفية حصر الاسماء وادراجها في الكشوفات التي سيتم رفعها الى القيادة العليا لاعتمادها.

استئناف الحركة التجارية

كشف وزير الإعلام بحكومة كبويتا بولاية شرق الاستوائية بدولة جنوب السودان، سايمون كارلو، عن استئناف الحركة التجارية على طول الطريق الرابط بين بين منطقتي كبويتا وندابال، بعد أن توقفت لأربعة أيام بسبب السيول والأمطار. وقال كارلو إن الولاية شهدت أمطاراً غزيرة الأسبوع الماضي أدت إلى قفل الطريق الرابط بين منطقتي ناباتو وندابال، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وندرتها في أسواق كبويتا. واكد الوزير ان الحركة التجارية استؤنفت وبدأت الرحلات من كبويتا إلى ندابال ومن ندابال إلي كبويتا، وأضاف قائلاً: نعاني من انعدام الوقود حتى الآن. ومن جانبه قال لوبارينقا ايلوج عضو الغرفة التجارية في ولاية كبويتا، إن التجار تأثروا بقفل الطريق، وحتى الآن لم تتحرك الشاحنات الثقيلة إلا إذا توقفت الأمطار. واعرب ايلوج عن شعوره بالإحباط بسبب تدهور الطرق الرابطة بين جوبا وتوريت وكبويتا وندابال، مبيناً أنهم رفعوا شكوى عدة مرات لصيانة الطرق ولكن دون استجابة. وفي أوائل هذا العام وقعت حكومة جنوب السودان على اتفاق مع الصين لإنشاء طريق سريع لربط البلاد بمنطقة شرق إفريقيا.

كاريكاتير عن الجنوب

نشرت صحيفة صادرة في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان (كاركاتيراً) حول محاولة دولة جنوب السودان الاستفادة من تجمع دول شرق افريقيا، لكن المواطن الجنوبي لا يسيتطع ذلك. ويشار الى ان دول التجمع قررت تعليق عضوية دولة الجنوب بسبب عدم دفع اشتراكات تبلغ قيمتها (27) مليون دولار امريكي.

مدربو الجيش جاهزون

طالب مدربو الجيش الموحد في دولة جنوب السودان المتخرجون حديثاً من مركز لوري للتدريب العسكري، المواطنين بتجنب القبلية والعيش في وحدة كشعب واحد. وعبر عدد من المدربين عن استعدادهم لتدريب القوات وخدمة الشعب على الرغم من نقص الخدمات الاساسية في مواقع تجميع القوات على حسب حديثهم. قال الرائد بطرس سايمون من وحدة الحياة البرية، إنهم يعملون معاً ولا توجد معارضة أو تحالف (سوا)، وان كل القوات تباشر أعمالها كجسم واحد لحماية الشعب. ومن جانبه قال الملازم ثاني ماج أكيج دينق إنه بعد التخرج اصبح جميع الأفراد قودة مشتركة، داعياً القادة للتعاون من أجل تنفيذ اتفاق السلام. وفي ذات السياق ناشدت يوم مشار النساء الوحدة والالتحاق بالجيش للنضال من أجل السلام، وزادت قائلة: ان الأطفال عانوا بما يكفي، وهذا وقت مناسب لنا للعمل بجد وضمان أن يسود السلام في البلاد. وأشارت مشار إلى أن توحيد الجيش سينهي معاناة النساء والأطفال والشباب الذين قاتلوا خلال فترة الحرب منذ عام 2013م.

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