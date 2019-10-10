الرئيس الروسى يبدأ زيارة للسعودية والإمارات الاثنين المقبل

أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيزور المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية في 14 و15 أكتوبر الجاري.

وقال أوشاكوف- في تصريح صحفي اليوم الخميس: "إن الرئيس الروسي سيلتقي مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".

وأضاف: "خلال المباحثات سيتم بحث آفاق التعاون الثنائي بين روسيا والسعودية في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والتعاون العسكري التقني والتبادل الثقافي والإنساني"، مشيرًا إلى إعداد حوالي ثلاثين وثيقة للتوقيع بين البلدين.

وفي ما يتعلق بزيارة الرئيس الروسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، قال أوشاكوف: "إن بوتين سيبحث مع ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد آل نهيان الوضع في سوريا وليبيا واليمن ومنطقة الخليج"، مشيرًا إلى أن بوتين وآل نهيان سيلتقيان بممثلي أوساط الأعمال الروسية.

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