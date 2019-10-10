روسيا.. بوتين سيناقش الوضع فى سوريا واليمن خلال زيارته للسعودية

أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس فلاديمير بوتين، سيلتقي مع العاهل السعودي وولي العهد، خلال زيارته المرتقبة للمملكة العربية السعودية، وذلك لمناقشة الوضع الراهن في سوريا واليمن ومنطقة الخليج.

وقال أوشاكوف- في تصريحات له: "إنه من المقرر أن يبحث الجانبان القضايا الملحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيشمل الحديث أيضًا الوضع في سوريا ومنطقة الخليج واليمن والتسوية الفلسطينية- الإسرائيلية".

وأضاف أن التعاون في مجال الاستثمار يزداد، حيث قام الصندوق العام السعودي بتخصيص 10 مليارات دولار للاستثمار المشترك مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، مُشيرًا إلى أن بوتين سيشارك في الجلسة الأولى للمجلس الاقتصادي الروسي- السعودي، خلال زيارته إلى السعودية.

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