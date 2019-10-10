انطلاق مناورات عسكرية مشتركة بين الصين وأستراليا

بدأت اليوم الخميس مناورات عسكرية مشتركة بين الصين وأستراليا في مقاطعة "هاينان" الواقعة جنوبي الصين.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني الصينية- في بيان اليوم- أن المناورات تأتي تحت اسم "باندارو 2019"، ويشارك بها 10 من أفراد الجيش من كل دولة، موضحة أن المناورات تستهدف التنسيق وتعزيز العمل الجماعي في الظروف شديدة القسوة.

وأشارت الوزارة إلى أن المشاركين في المناورات سيقومون بتدريبات تستهدف البقاء على قيد الحياة ومواجهة الأوضاع القاسية في مناطق صحراوية وبحرية.

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