وذكرت الخارجية الروسية - في بيان له، اليوم الخميس - "أن المباحثات ناقشت القضايا المتعلقة بتطور الوضع في شمال شرق سوريا، وأعرب الجانبان خلالها عن وجهة نظرهما بشأن ضرورة تحقيق استقرار دائم وطويل الأمد للوضع على الضفة الشرقية لنهر الفرات، على أساس احترام سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامتها الإقليمية، من خلال إجراء حوار بين دمشق وأنقرة، وكذلك بين السلطات السورية وممثلي الأكراد السوريين".. كما أكد الجانبان استعدادهما لتسهيل هذه الاتصالات بين سوريا وتركيا، بحسب البيان.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أطلق أمس الأربعاء، عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرق سوريا بهدف تطهير هذه الأراضي من الإرهابيين (على حد زعمه) في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن قوات سوريا الديمقراطية، التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملتها للتخلص من "داعش".
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف يبحث هاتفيًا مع الرئيس العراقي الوضع في شمال شرق سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.