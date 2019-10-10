قيادية كردية تدعو مجلس الأمن إلى فرض منطقة حظر جوي فوق شمال سوريا

دعت القيادية الكردية إلهام أحمد، من بروكسل، دول الاتحاد الأوروبي إلى تجميد علاقاتها الدبلوماسية مع تركيا عبر استدعاء سفرائها فورا في ضوء الهجوم التركي في شمال شرق سوريا.

وقالت القيادية الكردية- في تصريحات أوردتها قناة "فرانس 24"- اليوم الخميس- "نريد تدخلا عاجلا في هذه الأزمة، يجب وقف هذه الهجمات سريعا"، مطالبة مجلس الأمن الدولي بضرورة اتخاذ قرار في شأن منطقة حظر جوي.

وأضافت أن الانسحاب الأمريكي جعلنا في خطر، محذرة من خطر فرار جهاديين معتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل رأس حربة في قتال تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت إلهام، "إن أحد السجون الذي يضم عناصر في تنظيم داعش وتسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية، قصفته مقاتلات تركية بالأمس، مع احتمال فرار عناصر في التنظيم كانوا فيه".

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