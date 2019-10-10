ترامب: سألتقى مع نائب رئيس الوزراء الصينى بالبيت الأبيض غدًا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيلتقي غدًا الجمعة بالبيت الأبيض، بنائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، وذلك في إطار المفاوضات حول الخلاف التجاري بين البلدين.

وقال ترامب- في تغريدة على موقع (تويتر): "يوم عظيم للمفاوضات مع الصين،هم يريدون اتفاقا، فهل تراني أريد؟ سألتقي غدًا مع نائب رئيس الوزراء الصيني بالبيت الأبيض".

وفي سياق متصل، قفز مؤشر "داوجونز" ببورصة وول ستريت الأمريكية بمقدار 160 نقطة، وارتفع مؤشرًا "إس آند بي" و"ناسداك" بعد تغريدة الرئيس الأمريكي، بما زاد من آمال المستثمرين بإمكانية تحقيق الدولتين تقدما لإنهاء الخلاف التجاري بينهما.

وأفادت تقارير سابقة، بعدم إحراز تقدم بين الولايات المتحدة والصين في بداية المحادثات، مما ترك أثره السلبي على مؤشرات البورصة التي جاءت متراجعة أمس الأربعاء.

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