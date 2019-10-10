64 % من البريطانيين أمضوا عطلاتهم في الخارج خلال عام

كشفت دراسة حديثة عن انتعاش برامج الرحلات الخارجية في بريطانيا حيث أمضي نحو 64 % من البريطانيين عطلاتهم خلال 12 شهرا "حتى نهاية شهر يوليو 2019".

وجاءت هذه النسبة مقارنة بنسبة 60 % في العام السابق ومسجلة أعلى نسبة منذ عام 2011.

وأوضحت نتائج الدراسة، التي نشرتها صحيفة "ديلي ستار وأجريت قبل انهيار شركة توماس كوك مؤخرا، أن أكثر الوجهات المفضلة لقضاء العطلات هي أسبانيا وجزر الكناري وجزر البليار واليونان وتركيا وألمانيا.

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