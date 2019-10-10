اليابانى أكيرا يوشينو: سعيد لفوزى بنوبل فى الكيمياء

أعرب العالم الياباني أكيرا يوشينو عن سعادته للفوز بجائزة نوبل في الكيمياء لهذا العام بالتقاسم مع عالمَين آخرَين وذلك لأبحاثهم في تطوير بطاريات الليثيوم إيون.

فقد عقد يوشينو مؤتمرا صحفيا مساء أمس الأربعاء في مقر شركة الكيماويات أساهي كاسيي في طوكيو التي ينتسب إليها كزميل فخري.

وقال يوشينو إنه شعر بالامتنان لأن لجنة نوبل أشارت في تعقيبها على فوزه إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه بطاريات الليثيوم إيون في "تحقيق عالم خال من الوقود الأحفوري". وقال إن هذا الاعتراف سيجعل الباحثين الشباب في هذا المجال فخورين بما يقومون به.

وقال يوشينو إن بطاريات الليثيوم إيون تستخدم بصورة أساسية في تخزين الطاقة. وقال إنه يرغب في إنشاء نظام جديد لتوليد الطاقة يدمج بين هذه البطاريات ومصادر الطاقة المتجددة.

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وقال يوشينو إنه لم يتمكن من بيع بطاريات الليثيوم إيون التي ساعد على تطويرها مدة ثلاث سنوات. وقال إن تلك الفترة كانت مرهقة نفسيا وجسديا له، ولكنه يعتبر نفسه شخصا محظوظا.

وقال إن بطاريات الليثيوم إيون تطورت مع التقدم التكنولوجي الكبير الذي يعرف بثورة تكنولوجيا المعلومات.

وقال يوشينو إنه من الضروري التأكد من أنه يمكن لهذه البطاريات تقديم حلول للمشكلات البيئية.