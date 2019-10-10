تعادل تاريخي للسنغال أمام البرازيل

تقدم روبرتو فيرمينيو للبرازيل في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، قبل أن ينجح فامارا دييدهيو في تسجيل التعادل للسنغال من ركلة جزاء تسبب فيها ساديو ماني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.
وبهذه النتيجة، أصبح المنتخب السنغالي أول منتخب إفريقي يحقق التعادل مع البرازيل، وقدم أسود التيرانجا مستوى طيب في موقعة الليلة.
وشارك الدولي البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان طوال المباراة، ليحقق رقما مميزا بدخول نادي المائة، حيث لعب اليوم مباراته رقم 100 مع السيلساو.
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