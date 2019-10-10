اليابان يسحق منغوليا في تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال

فاز منتخب اليابان على ضيفه منتخب منغوليا 6 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وسجل أهداف المنتخب الياباني تاكومي مينامينو في الدقيقة 22 ومايا يوشيدا في الدقيقة 29 ويوتو ناجاتومو في الدقيقة 33 وكينسوكي ناجاي في الدقيقة 40 وواتارو ايندو في الدقيقة 57 والبديل مينامينو كامادا في الدقيقة 82.

ويلتقي في وقت لاحق من اليوم منتخب قرغيزستان مع ميانمار على ستاد دولين عمرزاكوف في بيشكيك.

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وتصدر منتخب اليابان ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام طاجيكستان، مقابل 3 نقاط لمنغوليا، في حين لا زال رصيد قرغيزستان وميانمار خالياً من النقاط.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز طاجيكستان على قرغيزستان 1 / صفر في دوشانبي ومنغوليا على ميانمار 1 / صفر في أولان باتار، في حين شهدت الجولة الثانية فوز اليابان على ميانمار 2 / صفر في يانجون وطاجيكستان على منغوليا 1 / صفر في أولان باتار.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الثماني، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.