جوارديولا: لن نفرط في نجم مانشستر سيتي حتي لو بمقابل 500 مليون يورو

أكد غوارديولا لصحيفة ذا صن البريطانية، على أهمية فيل فودين لاعب الوسط (19 عاماً)، رغم أنه بالكاد لعب هذا الموسم 10 دقائق في الدوري الإنجليزي وحصل فودين على فرصة لخوض مباراة كاملة في كأس الرابطة أمام بريستون نورث إند، وسجل هدفه الأول في دوري أبطال أوروبا في مرمى دينامو زغرب في الوقت بدل الضائع. وعلى الرغم من قلة ظهوره مع الفريق، أوضح غوارديولا أنهم لم يجددوا لفودين من قبيل الصدفة، وأنه اللاعب الوحيد الذي لا يمكن بيعه تحت أي ظرف من الظروف. واختتم: "فيل لن يذهب إلى أي مكان، فيل داخل السيتي، لن نتعاقد مع أي لاعب آخر في هذا المركز، عندما يغادر دافيد سيلفا، نعرف بالضبط من سيكون ساحرنا الجديد".

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