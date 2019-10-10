مانشستر يونايتد يحسم أولي صفقاته الشتوية

تمكن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من التوصل إلى اتفاق مع مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي لضمه خلال الفترة القادمة.

مانشستر يونايتد ينهي الاتفاق مع ماندزوكيتش

وكشفت صحفية "توتو سبورت" الإيطالية أن نادي مانشستر يونايتد قد توصل إلى اتفاق مع الكرواتي ماريو ماندزوكيتش مهاجم نادي يوفنتوس.

وأكدت الصحيفة أن ماندزوكيتش سينضم إلى نادي مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتدعيم خط هجوم الفريق الإنجليزي.

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ماندزوكيتش يبدي رغبته في الرحيل عن يوفنتوس

وكان ماريو ماندزوكيتش قد أظهر رغبة كبيرة في الرحيل عن صفوف نادي يوفنتوس في الفترة الماضية بسبب عدم مشاركته مع الفريق ورفع اسمه من قائمة اليوفي دوري أبطال أوروبا.

وقد شارك ماريو ماندزوكيتش في مباريات فقط هذا الموسم مع نادي يوفنتوس خلال الموسم الحالي خلال بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.