راموس يقلب الطاولة على بيريز ويفاجئ ريال مدريد بهذا القرار!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس أن ريال مدريد في ورطة كبيرة بسبب مستقبل سيرجيو راموس قائد الفريق الملكي.

وذكرت صحيفة "دون بالون" إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في حيرة من أمره بسبب قرار مفاجئ قد يخرج خلال الأشهر المقبلة من القائد صاحب الـ 33 عاما بالرحيل عن الملكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتشير الصحيفة إلى أن بيريز بالفعل بدأ في وضع خطة من أجل بديل له، لأنه يعرف أن راموس لن يبقى في ريال مدريد وربما يذهب إلى وجهة غير متوقعة خلال الأيام القادمة.

ويبدو أن الرعب الذي يسيطر على مسئولي الميرينجي في محله خاصة أن اللاعب ربما يختتم فترة طويلة من العطاء مع ريال مدريد هذا الموسم، بعد أن يخوض مع منتخب اللاروخا البطولة الأخيرة في مسيرته وهي يورو 2020.