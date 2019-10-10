المصرفيون السابقون في بنك باركليز يكذبون بشأن مدفوعات قطر

قال وكيل النيابة لمحكمة في لندن، إن ثلاثة مسؤولين تنفيذيين سابقين في باركليز كذّبوا على السوق من خلال إخفاء 322 مليون جنيه إسترليني (395 مليون دولار) كرسوم إضافية دفعها البنك لقطر مقابل تمويل حيوي خلال أزمة الائتمان العالمية.

وتدور القضية، وهي واحدة من أبرز القضايا التي رفعها مكتب الاحتيال الخطير في المملكة المتحدة (SFO)، حول مدفوعات لم يكشف عنها إلى قطر، حيث جمع باركليز أكثر من 11 مليار جنيه من المستثمرين في عام 2008 لتجنب خطة إنقاذ حكومية.

وعند فتح القضية أمام الادعاء، زعم "إدوارد براون": "أن روجر جنكينز وتوم كالاريس وريتشارد بوث تظاهروا أن العمولات المدفوعة إلى قطر في عام 2008 كانت رسوم اتفاقات خدمات استشارية منفصلة ذات قيمة تجارية (ASAs)".

وقال براون أمام هيئة المحلفين في محكمة أولد بيلي الجنائية بلندن في محاكمة من المقرر إن تستمر خمسة أشهر: "الكذب بهذه الطريقة، كما يقول الادعاء، يعد جريمة جنائية".

وإنه ارتكاب عمليات احتيال من خلال بيانات كاذبة، ولقد تصرفوا بطريقة غير شريفة، كما يقول الادعاء من أجل الحفاظ على مستقبل البنك والحفاظ على وظائفهم الخاصة".

والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و64، وينكرون ارتكاب أي مخالفات.

وتتوقف القضية على ما قاله باركليز للسوق في الوثائق العامة، مثل النشرات واتفاقيات الاشتراك التي حددت الرسوم والعمولات التي دفعها البنك للمستثمرين، بما في ذلك رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.

وزعم براون أن بنك باركليز جرف الممارسات المصرفية الراسخة جانبًا لتوضيح الحقيقة في الوثائق العامة حول الشروط التي كان المستثمرون يدعمون بها البنك في ظل أزمة الائتمان التي اجتاحت الأسواق، من أجل تأمين حوالي أربعة مليارات جنيه من الاستثمار من قطر الغنية خلال عام 2008

Advertisements

وزُعم أن المتهمين استخدموا "آلية مفتعلة بعناية" لإخفاء الرسوم الإضافية من خلال اتفاقيتين للخدمة الاستشارية لم تكن أصلية، ولكن طريقة غير شريفة لدفع القطريين إضافيين وإخفاء الرسوم من العالم بأسره.

وجلس الرجال بحماس في الرصيف الضيق المحاط بالزجاج.

وتعتبر قضية السنوات السبع مثالًا نادرًا على مقاضاة جنائية لكبار المصرفيين في بنك عالمي بسبب سلوكهم خلال أزمة الائتمان منذ أكثر من عقد - ومحاكمة كبيرة لمصلحة عمليات الرقابة المالية.

وجينكينز، هو الرئيس السابق للخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكان كالاريس يترأس قسم الثروة في البنك في ذلك الوقت، وكان "ريتشارد بوث" رئيس قسم تمويل الشركات في قسم الاستثمار في بنك أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ويواجه الرجال الثلاثة كلا التهمتين بشأن زيادة رأس المال في يونيو، والتي تشمل ادعاء أنه تآمر مع المدير المالي السابق كريس لوكاس لتقديم عروض غير شريفة في الوثائق العامة من أجل الربح أو لتعريض الآخرين للخسارة.

وكما يواجه جنكينز التهمتين خلال فترة جمع التبرعات الثانية بعد أربعة أشهر.

لم يتم توجيه الاتهام إلى لوكاس لأنه مريض جدًا للمحاكمة، كما تم إخبار هيئة المحلفين. والمستثمر الرئيسي في بريطانيا، ولم تتهم بارتكاب مخالفات.

