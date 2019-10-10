وذكر المجلس في بيان أن "مجلس النواب الليبي يستنكر هذا العدوان، ويطالب مجلس الأمن الدولي بالتدخل العاجل لوقفه وسرعة التحرك لحماية الشعب السوري من هذا الاعتداء السافر".
وطالب مجلس النواب الليبي، جامعة الدول العربية باتخاذ موقف عاجل تجاه هذا العدوان على سوريا، خاصة في اجتماع الجامعة الطارئ على مستوى وزراء الخارجية العرب المزمع عقده في 12 أكتوبر الجاري.
كما طالب مجلس النواب الليبي، بسحب تمثيل حكومة فايز السراج لدولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية، لعدم شرعيتها ودعمها للميليشيات المتطرفة المدعومة من نظام أردوغان لنشر الإرهاب والتطرف في كامل المنطقة وليس ليبيا وحدها، وأن يكون التمثيل للحكومة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب الليبي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي.
وبعد مواقف أمريكية متناقضة تجاه الهجوم، اعتبر ترامب العملية التركية "فكرة سيئة"، نافيا أن يكون تخلى عن المقاتلين الأكراد، شركاء واشنطن في قتال تنظيم داعش.
وأصيب سكان المناطق الحدودية شمالي سوريا بالذعر، أثناء محاولتهم الفرار راجلين مع بدء العملية العسكرية التركية، حيث تكدست السيارات والعربات في الشوارع.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من مجلس النواب الليبي بشأن هجوم تركيا على سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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