أكثر من 60 ألف نازح جراء الهجوم التركي على شمال شرق سوريا

دفع الهجوم التركي على مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا أكثر من 60 ألف مدني إلى النزوح من منازلهم، وفق إحصاء للمرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن، إن أغلب حركة النزوح، المستمرة منذ الأربعاء، من المناطق الحدودية التي تتعرض للقصف التركي، وتشهد اشتباكات، لافتًا إلى أن بلدتي رأس العين والدرباسية باتتا شبه خاليتين من السكان.

وشنت تركيا عملية عسكرية، الأربعاء، ضد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، والتي تعتبرها أنقرة تنظيمًا ”إرهابيًّا“؛ وهو ما أثار ردود فعل غاضبة إقليميًا ودوليًا.