كل ما تريد معرفته عن مباراة السعودية ضد سنغافورة في تصفيات كأس العالم 2022

يخوض منتخب السعودية مواجهة تبدو سهلة، اليوم الخميس، أمام ضيفه سنغافورة ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.

ويسعى المنتخب السعودي إلى تحقيق فوزه الأول مع مدربه الفرنسي هيرفي رينارد من أجل اعتلاء صدارة ترتيب المجموعة الرابعة.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 20:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت القاهرة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتنقل المباراة عبر قناة Ksa sports 1 بصوت المعلق جعفر الصليح.

ترتيب المجموعة وتاريخ المواجهات

يتصدر منتخب سنغافورة الترتيب برصيد 4 نقاط من مباراتين وخلفه منتخب فلسطين برصيد 3 نقاط ثم منتخب اليمن برصيد نقطتين.

ويحتل منتخب السعودية المركز الرابع برصيد نقطة واحدة من مباراة خاضها بينما يحتل منتخب أوزبكستان المركز الأخير بلا رصيد.

والتقى المنتخبان مرتين في تصفيات مونديال 2010 وفاز الأخضر ذهابًا وإيابًا للعام 2008 بهذه التصفيات بنتيجة 3/0 و2/0، كما فاز وديًا العام 2007 بنتيجة 2/1.

رينارد ومصالحة الجماهير

يبحث الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي عن مصالحة الجماهير بعد التعادل مع اليمن بالجولة السابقة.

وقال رينارد خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة:“علينا محو الصورة السيئة التي ظهرت أمام اليمن وإسعاد جمهورنا أمام سنغافورة الذي يقام على ملعبنا، وعلينا أن نلعب للفوز لمصالحة الجمهور“.

وأوضح أنه لا يوجد أي عذر لمنتخب السعودية في مواجهة سنغافورة لتحقيق الفوز مؤكدًا أن الأخضر في جاهزية تامة للمباراة.

ويفتقد منتخب السعودية جهود اللاعب سلمان الفرج للإصابة، بينما عاد ياسر الشهراني للتدريبات الجماعية.

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ومن المرجح أن يعتمد رينارد على تشكيلة تضم الحارس محمد العويس، وأمامه الرباعي: علي آل بليهي، وعبدالله مادو، ومحمد البريك، وياسر الشهراني في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط عبدالله عطيف، وعبدالرحمن الدوسري، وعبدالفتاح عسيري، بينما يقود الهجوم: سالم الدوسري، وهتان باهبري، وفراس البريكان، أو عبدالله الحمدان.

مفاجأة سنغافورة

يتطلع منتخب سنغافورة لتحقيق مفاجأة وحصد نتيجة إيجابية أمام الأخضر تدعم حظوظ التأهل عبر هذه المجموعة.

وقال تاتسوما يوشيدا المدير الفني لمنتخب سنغافورة خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه جاهز لخوض المباراة أمام السعودية، ويبحث عن الخروج بنتيجة إيجابية.

ويعد إحسان فيندي أبرز لاعبي منتخب سنغافورة ويلعب في النرويج بجانب فارس رملي.

وقال محمد صلاح مدرب الشعلة السعودي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز “ إن هذه المباراة سهلة للأخضر بشرط التعامل الجاد منذ الدقيقة الأولى لحصد الفوز.

وأضاف صلاح:“منتخب السعودية تحت الضغط لأنه تعادل مع اليمن ولم يحقق الفوز مع مدربه رينارد وهو إضافة كبيرة للكرة السعودية ولكنه يحتاج بعض الوقت لإظهار بصماته“.

وتوقع محمد صلاح أن يحقق المنتخب السعودي الفوز، لكنه وجّه بعض النصائح للاعبي الأخضر على رأسها احترام المنافس والتركيز على استغلال الفرص منذ الدقيقة الأولى خاصة أن المنتخب السنغافوري سيلعب على غلق المساحات والهجمات المرتدة.

وأشار صلاح إلى أن الأطراف نقطة مهمة يجب أن يستفيد منها الأخضر خاصة مع وجود الظهيرين محمد البريك وياسر الشهراني اللذين يتألقان مع الهلال ومع التفاهم بين الشهراني وسالم الدوسري بجانب وجود أوراق هجومية مؤثرة مثل هتان باهبري، والحمدان، أو هارون كمارا، أو البريكان.

وأكد أن الدعم الجماهيري مهم بمثل هذه المباريات لتحفيز اللاعبين على تحقيق الفوز بعيدًا عن أي ضغوط.

يشار إلى أن منتخب السعودية تأهل إلى النسخة الماضية من كأس العالم 2018 في روسيا، بعد أن غاب عن نسختي 2010، و2014، لكن الأخضر ودّع من الدور الأول، بعد أن أوقعته القرعة مع منتخب روسيا الماضي، وأوروغواي ومصر.