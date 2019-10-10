إعفاء متبادل لـ 3 فئات من تأشيرات الدخول بين مصر والبحرين ‎

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارًا بالموافقة على اتفاق بإعفاء متبادل من تأشيرات الدخول بين مصر والبحرين.

وتضمن القرار الجمهوري الصادر برقم 35 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول.

وجاء ذلك بحسب القرار لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة البحرين، والموقع في المنامة بتاريخ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية الصادرة اليوم الخميس.