برشلونة أكثر أندية أوروبا تسجيلا للأهداف في ملعبه

ذكر تقرير إسباني أن برشلونة الإسباني هو أكثر الأندية تسجيلا للأهداف في ملعبه بالدوريات الخمسة الكبرى في القارة العجوز. وحسب موقع "ماركا" الإسباني، فإن برشلونة سجل على ملعبه 16 هدفا من أصل 20 هدفا في "الليغا" هذا الموسم. ويأتي في الوصافة مانشستر سيتي الإنجليزي برصيد 14 هدفا، ثم بايرن ميونيخ الألماني ثالثا برصيد 13 هدفا، ثم باريس سان جيرمان الفرنسي رابعا بـ12 هدفا، وريال مدريد خامسا برصيد 10 أهداف.

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