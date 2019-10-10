برشلونة أكثر أندية أوروبا تسجيلا للأهداف في ملعبه

وحسب موقع "ماركا" الإسباني، فإن برشلونة سجل على ملعبه 16 هدفا من أصل 20 هدفا في "الليغا" هذا الموسم.
ويأتي في الوصافة مانشستر سيتي الإنجليزي برصيد 14 هدفا، ثم بايرن ميونيخ الألماني ثالثا برصيد 13 هدفا، ثم باريس سان جيرمان الفرنسي رابعا بـ12 هدفا، وريال مدريد خامسا برصيد 10 أهداف.
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