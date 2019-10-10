انخفاض إنتاج السعودية النفطي 660 ألف برميل يوميًا في سبتمبر

ويُظهر التقرير الشهري لأوبك أن مصادر ثانوية قالت إن إنتاج السعودية النفطي كان أقل من ذلك، إذ انخفض على أساس شهري في أيلول/ سبتمبر بمقدار 1.28 مليون برميل يوميًا، إلى 8.56 مليون برميل يوميًا.
واستهدفت هجمات في 14 أيلول/ سبتمبر، منشأتي نفط تابعتين لشركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية، مما أوقف في البداية نصف إنتاج المملكة من الخام.
وتقول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إن إنتاجها النفطي في أيلول/ سبتمبر انخفض إجمالًا 1.32 مليون برميل يوميًا، على أساس شهري إلى 28.49 مليون برميل يوميًا.
وقلصت أوبك في التقرير توقعاتها لنمو الإمدادات من خارج المنظمة في 2020 بواقع 50 ألف برميل يوميًا إلى 2.2 مليون برميل يوميًا؛ بسبب مراجعات بالخفض لقازاخستان وروسيا.
لكن المنظمة التي مقرها فيينا أبقت على توقعاتها لنمو الطلب على النفط العالمي لعام 2020 عند 1.08 مليون برميل يوميًا.
وخفضت ”أوبك“ توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2020 إلى 3% من 3.1%، قائلة: ”يبدو أن من المرجح على نحو متزايد امتداد زخم تباطؤ النمو في الولايات المتحدة إلى 2020“.
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