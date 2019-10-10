تونس.. الإعلان عن مناظرة بين قيس سعيَّد ونبيل القروي

وقال مدير الاتصال بالتلفزيون التونسي، إلياس الجراية، في تصريح لإذاعة ”شمس“ المحلية، إن المناظرة ستكون أكثر تفاعلية من مناظرة الدور الأول، مؤكدًا استعداد وجاهزية التلفزيون التونسي لتنظيم هذه المناظرة.
وفيما يتعلق ببرنامج ”كرسي الرئاسة“، والذي كان حضر فيه قيس سعيّد، أكد إلياس الجراية، أن التلفزيون الرسمي اقترح على نبيل القروي ومن منطلق مبدأ تكافؤ الفرص أن يتم استدعاؤه مساء الخميس للبرنامج.
وكان التلفزيون الرسمي التونسي نظم لأول مرة في تاريخه مناظرة بين المرشحين الـ 26 للدور الأول من الانتخابات الرئاسية، وتم استثناء مرشح حزب ”قلب تونس“، نبيل القروي، الذي كان مسجونًا حينها بتهم فساد مالي، كما غاب عن المناظرة رجل الأعمال سليم الرياحي الفار من العدالة والمتواجد في فرنسا.
وبعد أن قرر القضاء التونسي الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي، مساء أمس الأربعاء، عبَّر منافسه قيس سعيّد عن رغبته في إجراء مناظرة تلفزيونية مع القروي قبل يوم الصمت الانتخابي، الذي يبدأ السبت المقبل ويتواصل طيلة يوم الاقتراع.
وستتمحور أسئلة المناظرة التلفزيونية أساسًا حول رؤية المرشحين لرئاسة تونس للحريات الفردية والحقوق وللأمن القومي والحوكمة الرشيدة، وتقييمهم لعدة قضايا وطنية مثل الهجرة وهجرة الأدمغة وعدة محاور أخرى.
يذكر أن جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية ستجرى، يوم الأحد المقبل 13 تشرين الأول / أكتوبر الجاري، بينما سيكون التصويت بالدوائر الانتخابية في الخارج، ابتداءً من يوم غد الجمعة، وسيتواصل على مدى 3 أيام أي لغاية يوم الأحد 13 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، ويتنافس فيها المرشح المستقل قيس سعيّد، ومرشح حزب ”قلب تونس“ نبيل القروي.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس.. الإعلان عن مناظرة بين قيس سعيَّد ونبيل القروي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.