تونس.. الإعلان عن مناظرة بين قيس سعيَّد ونبيل القروي

أعلن التلفزيون الرسمي التونسي، اليوم الخميس، أنه تقرر رسميًا إجراء مناظرة تلفزيونية بين المرشحين للدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، قيس سعيّد ونبيل القروي، يوم غد الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.

وقال مدير الاتصال بالتلفزيون التونسي، إلياس الجراية، في تصريح لإذاعة ”شمس“ المحلية، إن المناظرة ستكون أكثر تفاعلية من مناظرة الدور الأول، مؤكدًا استعداد وجاهزية التلفزيون التونسي لتنظيم هذه المناظرة.

وفيما يتعلق ببرنامج ”كرسي الرئاسة“، والذي كان حضر فيه قيس سعيّد، أكد إلياس الجراية، أن التلفزيون الرسمي اقترح على نبيل القروي ومن منطلق مبدأ تكافؤ الفرص أن يتم استدعاؤه مساء الخميس للبرنامج.

وكان التلفزيون الرسمي التونسي نظم لأول مرة في تاريخه مناظرة بين المرشحين الـ 26 للدور الأول من الانتخابات الرئاسية، وتم استثناء مرشح حزب ”قلب تونس“، نبيل القروي، الذي كان مسجونًا حينها بتهم فساد مالي، كما غاب عن المناظرة رجل الأعمال سليم الرياحي الفار من العدالة والمتواجد في فرنسا.

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وبعد أن قرر القضاء التونسي الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي، مساء أمس الأربعاء، عبَّر منافسه قيس سعيّد عن رغبته في إجراء مناظرة تلفزيونية مع القروي قبل يوم الصمت الانتخابي، الذي يبدأ السبت المقبل ويتواصل طيلة يوم الاقتراع.

وستتمحور أسئلة المناظرة التلفزيونية أساسًا حول رؤية المرشحين لرئاسة تونس للحريات الفردية والحقوق وللأمن القومي والحوكمة الرشيدة، وتقييمهم لعدة قضايا وطنية مثل الهجرة وهجرة الأدمغة وعدة محاور أخرى.

يذكر أن جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية ستجرى، يوم الأحد المقبل 13 تشرين الأول / أكتوبر الجاري، بينما سيكون التصويت بالدوائر الانتخابية في الخارج، ابتداءً من يوم غد الجمعة، وسيتواصل على مدى 3 أيام أي لغاية يوم الأحد 13 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، ويتنافس فيها المرشح المستقل قيس سعيّد، ومرشح حزب ”قلب تونس“ نبيل القروي.