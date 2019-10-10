ما لا تعرفه عن نعمات عبد الله "أول سيدة تتولى رئاسة القضاء بالسودان"

أعلن مجلس السيادة في السودان، اليوم الخميس تعيين القاضية نعمات عبد الله، رئيسا لسلطة القضاء، لتكون أول سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ السودان.

وذكر مجلس السيادة - في بيان اليوم - أنه تمت تسمية نعمات عبد الله رئيسا للقضاء، والقاضي السابق تاج السر الحبر، نائبا عاما.

وجاءت تسمية رئيس القضاء والنائب العام في السودان، بعد اعتماد اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء - قبل أيام - نسخة من الوثيقة الدستورية، تمنح مجلس السيادة الحق في تسمية المنصبين.

انضمت نعمات إلى السلطة القضائية في مطلع ثمانينيات القرن الماضي.

السيدة نعمات عبدالله محمد خير من النساء البارزات في مجال القضاء السوداني وعملت بمحكمة الاستئناف السودانية والمحكمة الابتدائية وتدرجت في المناصب القضائية قبل أن تصل لمنصب قاضية بالمحكمة العليا السودانية.

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تعد من مؤسسي نادي القضاة السوداني والذي تكون من مجموعة من القضاة الذين أعلنوا معارضتهم لنظام البشير وهم في منصبهم.

لا تنتمي إلى حزب سياسي، وشاركت في الحراك الثوري السوداني الذي أطاح بنظام البشير، وشاركت في موكب القضاة بإبريل الماضي.

حكمت في عدد من القضايا الهامة بالسودان وكان أبرزها قضية طعن وزارة الأوقاف السودانية ضد الكنيسة الإنجيلية وأصدرت قرارها في 2016 برفض الطعن المقدم من الحكومة ضد الكنيسة.