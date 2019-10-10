المركزي الروسي يخفض توقعات التضخم لعام 2019

وأضافت إلفيرا نبيؤولينا، في حديث مع الصحفيين على هامش منتدى FINOPOLIS للتكنولوجيات المالية المبتكرة: "فعلا يتراكم التضخم بدرجة أقل من توقعاتنا. وسنقوم بتدقيق توقعات التضخم بنهاية العام، وذلك في اتجاه التخفيض، وسننشرها وفقا لذلك، عندما نعقد جلسة مجلس الإدارة، وسنقوم بتحليل العوامل التي أثرت على انخفاض التضخم بشكل أكبر مما توقعنا. أحد العوامل المهمة في ذلك، ديناميكية نفقات الميزانية. في البداية وضعنا طبيعة محايدة لسياسة الموازنة في التوقعات، ومن حيث الجوهر، تبين أن سياسة الميزانية لعبت دور العامل الضابط".
وأكدت، أنه من المهم جدا بالنسبة للبنك المركزي الروسي الآن، التوقعات حول العام المقبل.
وأشارت إلى أن عامل الميزانية، ليس العامل المؤثر الوحيد على التضخم. هناك تأثير كذلك لديناميكية الأسعار على المواد الغذائية.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت إلفيرا نبيؤولينا، أن التضخم المالي في روسيا، قد يتراجع إلى أقل من 4% في نهاية 2019. ولاحظ البنك المركزي، أيضا انخفاض توقعات التضخم للمواطنين الروس، في شهر سبتمبر إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو 2018.
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