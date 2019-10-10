وكانت قائمة طويلة من الدراسات في السنوات الأخيرة، قد ربطت مرض الزهايمر بنقص النوم، إلا أن البحث الجديد يشير إلى عكس ذلك.
وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، وجد العلماء أن الأشخاص الذين ناموا لمدة 9 ساعات أو أكثر في الليلة، أظهروا انخفاضًا كبيرًا في مهارات الذاكرة واللغة، وهي علامات مبكرة للخرف.
وكان أولئك الذين ناموا أقل من 6 ساعات معرضين للخطر أيضًا، حيث يرى الباحثون أن عدد ساعات النوم الجيدة تتراوح من 7-8 ساعات.
وأشار الخبراء، إلى أنهم لا يعرفون بالضبط لماذا يتسبب النوم كثيرًا في الإصابة بالخرف، لكنهم يقولون إن الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالخرف يعانون من اضطرابات في المخ مما يعزز النوم الطويل.
وكان فريق الأكاديميين بمدرسة جامعة ميلر في ميامي، قد طبق البحث على 5247 شخصًا من ذوي الأصول الإسبانية على مدار 7 سنوات، وكان المشاركون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 45 و 75 عامًا، جزءًا من دراسة صحة المجتمع اللاتيني في جميع أنحاء البلاد.
وتم اخضاع المشاركين لاختبار المعرفي العصبي في بداية ونهاية الدراسة.
يذكر أن دراسات سابقة أظهرت أن مرض الزهايمر أكثر شيوعًا بين السود واللاتينيين، على الرغم من أن السبب غير واضح.
كانت هذه تفاصيل خبر النوم 9 ساعات يوميًا يُعرضك للإصابة بالخرف والزهايمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.