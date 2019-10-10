الخارجية الباكستانية: رئيس الوزراء سيزور السعودية وإيران قريبًا

أفادت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الخميس، أنه من المرجح أن يزور رئيس الوزراء عمران خان السعودية وإيران. وقال المتحدث باسم الوزارة محمد فيصل: ”احتمال زيارة رئيس الوزراء للسعودية وإيران قائم وسأطلعكم بالمستجدات في حينها“. وكان خان قد قال الشهر الماضي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب منه المساعدة في نزع فتيل التوتر مع إيران بعدما حملتها واشنطن مسؤولية الهجوم على أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم بالسعودية، يوم 14 سبتمبر أيلول.

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