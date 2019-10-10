ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، مشيرة إلى أن حمدوك يشارك بجانب رؤساء وممثلي دول الـ"إيقاد" في افتتاح القصر الوطني الذي أعيد ترميمه.
وبحسب الوكالة، وكان في استقبال حمدوك، رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، إضافة إلى السفير السوداني لدى إثيوبيا، بحسب وكالة الأنباء السودانية.
ونشرت الوكالة صورا، ترصد لحظة وصول رئيس الوزراء السوداني، إلى أديس أبابا، واستقباله من قبل المسؤولين الإثيوبيين.
كانت هذه تفاصيل خبر للمشاركة في افتتاح القصر الوطني.. حمدوك يصل إثيوبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.