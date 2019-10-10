عاجل| مجلس السيادة يعين رئيس القضاء والنائب العام

أصدر مجلس السيادة الانتقالي، اليوم (الخميس) قرارا رسميا بتعيين، مولانا نعمات عبدالله محمد خير ، رئيسآ للقضاء، وتاج السر علي الحبر - نائبآ عامآ.

وكان وزير الإعلام، المتحدث الرسمي بإسم الحكومة، فصيل محمد صالح، أعلن الأربعاء، تحديد أسماء المرشحين لمنصبي رئيس القضاء والنائب العام ووزيري البنية التحتية والثروة الحيوانية، ورفعها إلى المجلس السيادي.

وأتاحت الوثيقة الدستورية للمجلس السيادي تعيين رئيس القضاء والنائب العام استثناءا حيث أن مصفوفة الوثيقة حددت أن يتم تعيين رئيس القضاء من قبل مجلس القضاء الأعلى وهو ما لم يشكل بعد)وتعيين النائب العام من مجلس النيابة الأعلى ولم يشكل بعد ايضا.

وفي 12 سبتمبر الماضي انطلقت بالعاصمة السودانية الخرطوم، "مسيرة مليونية"، لتسليم مذكرة إلى القصر الرئاسي مقر المجلس السيادي، في إطار جدول تصعيدي يحمل اسم "تحقيق أهداف الثورة"، للمطالبة بتعيين رئيس القضاء والنائب العام.