ماذا قال؟.. تهديد من أردوغان لدول أوربا

دافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، عن توغل بلاده في سوريا؛ وذلك بعد موجة انتقادات دولية، قائلًا إن العملية العسكرية ستعزز وحدة الأراضي السورية بمواجهة السيطرة الكردية على شمال شرق البلاد.

وقال لأعضاء حزبه ”العدالة والتنمية“ الحاكم بأنقرة عن منتقدي تركيا: ”هم ليسوا صادقين، فهم يقولون كلامًا مرسلًا، ونحن في المقابل نقوم بالأفعال، وهذا هو الفارق بيننا“.

وكشف أن قوات بلاده التي توغلت في سوريا قتلت خلال العملية أكثر من 100 مسلح، لافتًا إلى أن أنقرة ”تستمر بالعملية حاليًا، بمشاركة جميع وحداتنا… 109 إرهابيين قتلوا حتى الآن“.

وقال إن بلاده سترسل اللاجئين السوريين لديها، الذين يصل عددهم إلى 3.6 مليون، إلى أوروبا، إذا صنفت الدول الأوروبية التوغل العسكري التركي في سوريا على أنه احتلال.

وأضاف أردوغان في كلمة لنواب البرلمان من حزبه العدالة والتنمية: ”سنفتح الأبواب ونرسل 3.6 مليون لاجئ نحوكم“.

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في سياق متصل، قال فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، إن عملية "نبع السلام" التي أطلقتها بلاده، شمالي سوريا، الأربعاء، تسير وفق ما هو مخطط له.

ونشر أوقطاي، فجر الخميس، تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حول عملية "نبع السلام" التي بدأتها تركيا أمس الأربعاء بدعوى "القضاء على الممر الإرهابي" على الحدود السورية التركية، وبسط الاستقرار والسلام بالمنطقة.

وأضاف أوقطاي: "عملية نبع السلام تسير كما هو مخطط له وراء الحدود التي تحاول تنظيمات إرهابية أن تعشش عندها".

وكان الرئيس التركي قد أعلن، أمس الأربعاء، أن بلاده أطلقت عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرق سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة "داعش".