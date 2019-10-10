العاهل الأردني في القاهرة لبحث قضايا مشتركة

وصل العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، إلى القاهرة، الخميس، وذلك في إطار زيارة رسمية يقوم بها لمصر.

وتستغرق زيارة الملك الأردني ساعات، يبحث خلالها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذلك آخر تطورات الأوضاع على الساحة العربية، وسبل تدعيم العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وجهود مكافحة الإرهاب.

وتأتي زيارة العاهل الأردني إلى مصر بالتزامن مع إعلان جامعة الدول العربية في بيان، أنها ستعقد اجتماعا طارئا السبت، لبحث الهجوم التركي على سوريا.

ولفتت الجامعة العربية، التي تضم 22 دولة، إلى أن اجتماع السبت سيكون على المستوى الوزاري لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية.